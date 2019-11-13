Поліцію Черкас звинувачують у бездіяльності. Закиди надходять від сім'ї чоловіка, який загинув у наслідок ДТП. Маршрутне таксі збило його просто на зупинці громадського транспорту на очах у перехожих. А от родина Олега Лукаша про його смерть дізналася від правоохоронців лише за два дні. Більше того, ані дружину, ані матір загиблого досі не викликали на допит попри те, що трагедія сталася ще два тижні тому.

35-тирічний Олег Лукаш загинув увечері першого листопада. Очевидці розповіли, що чоловіка на тротуарі збила маршрутка. Про смерть Лукаша дружина й мати дізналися лише через дві з половиною доби…коли їх викликали в морг на упізнання.

"Позвонили Валентине Николаевне, его маме, где-то в районе 11 часов -это в понедельник, а погиб он в восемь двадцать, восемь тридцать", - говорить Вікторія Яровенко, вдова.

Закривавлений верхній одяг, телефон без сім-картки та порожній гаманець це все, що віддали родині в морзі. Майже за два тижні нікого з рідних жодного разу ще не викликали до поліції. Продавці магазинів поблизу місця аварії, розповідають вибігли вже на крики людей, пасажирів на зупинці було чимало. Кажуть - маршрутка промчала повз зупинку, зачепила хлопця дзеркалом і поїхала далі. Водія наздогнали вже за кілька кварталів.

"Он ехал в гараж по идее. И увидела его белая "Газель", то ли "Мерседес" какой-то и он за ним поехал и вернул его сюда обратно. Потом происходили слидчі дії".

Це те саме автотранспортне підприємство, якому належить маршрутка. Поспілкуватися з водієм злощасного мікроавтобуса нам не вдалося, він тимчасово не працює, а автобус поліція начебто забрала на штрафмайданчик. Заступник директора у провину водія мало вірить. Мовляв, він не міг проїхати повз зупинку, це заборонено правилами, та й від удару дзеркалом подібних наслідків не було б, адже воно складається. Щоправда, не на всіх автобусах.

"Журналіст: А технічними умовами передбачено взагалі, що ці дзеркала мають загинатися? - Я думаю да! - А чому вони у вас не загинаються а наглухо стоять? - Це питання вже. Ну тут таке, працюємо на таких автобусах, які є", - говорить Микола Глущенко, заступник директора АТП із безпеки руху.

Адвокат родини вважає, що справу намагаються спустити на гальмах.

"Можливо це не є поки що заминанням справи, але те що це бездіяльність - це однозначно, на сьогоднішній момент те, що бачу я", - говорить Анастасія Мельниченко, адвокат.

У поліції кажуть, провадження відкрили того ж трагічного дня, встановили водія та автобус, призначили експертизи. А от із неквапливими діями слідчого обіцяють терміново розібратися.

"Зрозумів, інформацію почув…однозначно передам керівництву для контролю, чому така ситуація", - говорить Дмитро Грищенко, речник ГУНП у Черкаській області.

Поки правоохоронці з'ясовують ситуацію, родина Олега самотужки шукає очевидців трагедії. У загиблого залишилася чотирирічна донечка.