Наталія Королевська закликала переглянути прожитковий мінімум та соцвиплати українцям [ Редактировать ]
Жваві дискусії через соцвиплати. Гаряче було сьогодні в Парламентському комітеті з питань соціальної політики. На порядку денному - прожитковий мінімум, пенсії та допомоги чорнобильцям.
Питання стосувалися перегляду постанов уряду щодо суми соціальних виплат. У комітеті переконані - влада має змінити пріоритети і винести ці питання на обговорення до сесійної зали уже завтра.
"Сегодня рассматривается три важнейших вопроса. Первый пересмотр прожиточного минимума и мы настаиваем, чтобы правительство пересмотрело этот вопрос и перестало обманывать украинцев, как это делали в правительстве Гройсмана. Мы подготовили соответствующий законопроект и рассмотрим его на заседании комитета. Второе - вопрос чернобыльцев. И третий, самый важный вопрос - выплата людям пенсий на неконтролируемой территории. После увиденного голосования по земле, я не удивлюсь, если "слуги народа" окончательно уйдут служить олигархам и перестанут рассматривать социальную повестку дня", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".
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