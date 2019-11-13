У медичних масках і рукавичках на головних площах міст. Сьогодні студенти-медики багатьох вишів мітингують проти нововведень Міністерства охорони здоров'я. Це вже друга хвиля протестів. Студенти пояснюють: після шести років навчання більшість із них може так і не стати лікарями. Що саме планує змінити МОЗ і чим не вдоволені майбутні лікарі - про це - у наступному матеріалі.

Площа Ринок. Львівська міськрада. Кілька десятків студентів-медиків мітингують проти нового наказу Міністерства охорони здоров'я.

"За поетапне реформування інтернатури".

У МОЗ підготували зміни для студентів медфакультетів: подовжити тривалість навчання та скоротити кількість спеціальностей. Замість 34 залишити тринадцять.

"Хочуть збільшити кількість років в начанні в інтернатурі, тобто якщо зараз на даному етапі інтернатура від 1-2 років нам хочуть іі збільшити від трьох до шести років", - говорить Олена Чемерис, студентка Львівського медичного університету ім. Данила Галицького.

За новими умовами МОЗ, студенти шостого курсу тепер складатимуть іспит "Крок 2". Це американські тести, які не завжди відповідають українській програмі навчання, кажуть майбутні медики.

"Дуже багато всього, чого ми в основній літературі того не читали там розрахунки ішли за американськими стандартами в нас зовсім інші одиниці виміру ідуть", - говорить Андрій Сосницький, студент Львівського медичного університету ім. Данила Галицького.

Розподілятимуть в інтернатуру студентів лише після цього тестування. Утім, як саме поки що не пояснили.

"В нас в Украіні шість тисяч випускників. Якщо 6 тисяч випускників буде мати одинаковий бал як тоді буде відбуватися розподіл. як забезпечеться місце власне інтерна на робочому місці", - говорить Богдан Павлюк, студент Львівського медичного університету ім. Данила Галицького.

"Нам хочуть пояснити що нова реформа прирівняє до європейських стандартів, але в замін нам нічого не дають. Чи буде дійсний наш диплом за кордоном-ні не буде, чи буде якесь стажування, ні не буде. Тобто це дуже голосно звучить але насправді дуже багато вимагажться але що ми отримаємо в замін?" - говорить Ярина Маніла, студентка Львівського медичного національного університету ім. Данила Галицького.

У студентів-медиків із Дніпра запитання до міністерства і вимоги - ті самі. Відповіді шукали біля обласної держадміністрації.

Студенти непокояться - новвоведення може змарнувати всі 6 років навчання. За документом, який мають ухвалити у Верховній Раді, студентів практично позбавляють права обирати спеціальність.

"Я например с первого курса мечтала быть офтальмологом, да. И сейчас мои мечты все, которые я лелеяла все шесть лет, они накрываются медным тазом", - говорить Ірина Москаль, студентка Дніпропетровської медичної академії.

Студенти кажуть подовження інтернатури поставить їх на межу виживання.

"У нас будет зарплата 3200 в таком возрасте на такие деньги прожить не возможно, так как у некоторх уже есть семьи. Да и одному в нашей стране прожить сложно", - говорить Ганна Письменна, студентка Дніпропетровської медичної академії.

Акції протесту відбулися в Києві, Харкові, Запоріжжі, Тернополі та інших містах України. Студенти збирають підписи під листом до президента та МОЗ - проситимуть не ухвалювати міністерський наказ про інтернатуру.