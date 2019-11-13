Безстрокова акція протесту розпочалася під стінами Національного Банку України. Громадські активісти вимагають відправити у відставку голову НБУ. Керівництво звинувачують у хабарництві та махінаціях із цінними паперами. Зранку біля фінустанови встановили військовий намет.

Щоправда, простояв він лише годину. За словами активістів "Стоп Корупції", правоохоронці намет зламали і травмували кількох мітингарів - попри дозвіл на проведенням акції.

"Колона почала відтискати людей, обступила намет. Звалила його, порвала пополам, на дві частини. В свою чергу, завдала ще дікельком активістам цілесних ушкоджень, після чого ми викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка фіксувала все. Написали заяву, дали пояснення. Ми офіційно дали заявочку про проведення мирної акції", - говорить Ігор Бондарчук, представник ГО "Стоп Корупції".

"То затримали співробітника Нацбанку, то десь хабар якийсь передавали. Махінації з облігаціями внутрішнього державного займу. Це і рефінансування, яке, чомусь, отримували окремі банки. А потім ці мільярди гривень, вибачте, мільярди! Виводилися в офшори. Ми вимагаємо, аби, А - була політична відповідальність керівництва Нацбанку. Б - щоб Верховна Рада сформувала тимчасову слідчу комісію та розслідувала ці факти", - говорить Роман Бочкала, координатор ГО "Стоп корупції".