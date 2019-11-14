Місто вже підрахувало збитки - це сотні мільйонів євро

Сильні зливи затопили Венецію. Нині там найбільша за пів століття повінь. Через затяжні дощі рівень води у Венеційській лагуні піднявся майже до двох метрів. Двоє людей загинули. Деякі туристичні принади довелося закрити.

Особливо непокоїть міську владу, як зберегти собор Святого Марка - пам'ятку ХІІ століття. Напередодні невідомий чоловік вирішив покупатися на площі перед святинею.

Місто вже підрахувало збитки - це сотні мільйонів євро. Влада Венеції звернулася до уряду країни з проханням оголосити в регіоні надзвичайний стан.