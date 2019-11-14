У Венеції рятують собор Святого Марка від потопу [ Редактировать ]
Сильні зливи затопили Венецію. Нині там найбільша за пів століття повінь. Через затяжні дощі рівень води у Венеційській лагуні піднявся майже до двох метрів. Двоє людей загинули. Деякі туристичні принади довелося закрити.
Особливо непокоїть міську владу, як зберегти собор Святого Марка - пам'ятку ХІІ століття. Напередодні невідомий чоловік вирішив покупатися на площі перед святинею.
Місто вже підрахувало збитки - це сотні мільйонів євро. Влада Венеції звернулася до уряду країни з проханням оголосити в регіоні надзвичайний стан.
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