У Новояворівську на Львівщині тепло мають увімкнути найближчими днями. У цьому запевнив людей прем'єр-міністр Олексій Гончарук. У Новому Роздолі, де теж жителі сидять без опалення, ситуація складніша, оскільки там досі не підготували тепломережі.

Також Гончарук пообіцяв, що заборговані зарплати працівникам ТЕЦ - виплатять. Нині в містах теплоелектростанціями тимчасово керуватиме "Нафтогаз". Натомість договір із приватною компанією розірвуть, а її роботу перевірять правоохоронці.

Через критичну ситуацію з теплом варто чекати і звільнень у Національному агентстві з розшуку та менеджменту активів - запевнив Гончарук.

"У нас є державний орган який називається АРМА. Вони вибрали цього управителя тому зараз фактично проводимо,ми уважно вивчаємо це рішення тому що є підозри що це рішення було,воно є сумнівне будемо казати так. ми в будь якому випадку будемо розглядати кадрові рішення потармі як такі такий крок притягнення до відповідальності", - говорить Олексій Гончарук,прем'єр-міністр України.