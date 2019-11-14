Війна на Донбасі: противник продовжує обстріли [ Редактировать ]
На передових позиціях армійців напередодні побував наш кореспондент Ігор Левенок. Його матеріал - далі.
Ось так, кількома словами, наші солдати розповідають про те, що відбувається на передовій. Селище Зайцеве. До мирних жителів прибула місія Червоного хреста, втім, російських найманців це не стримує. Вряди-годи лунають вибухи й поодинокі ворожі постріли.
Олександрові 22. Хлопець пішов захищати Україну добровольцем. Щойно досягнув повноліття. Сашко має досвід, набутий під час запеклих боїв під Маріуполем. Відтоді все його доросле життя - це боротьба з окупантами. Були перемоги, але, на жаль, і втрати.
"Да, полгода назад погиб мой лучший друг в Водяном. Пулевое, снайпер из 3.3.8 выстрелил прямо в голову".
Активність ворожих снайперів наші бійці фіксують і тут. Зайцеве поділене лінією розмежування. Часто-густо вогневі позиції ворожі стрільці з того боку облаштовують у спорудах. Неподалік від мирних жителів.
"Если дома двухэтажные, то на второй этаж залазят и нас видно как на ладони, а бывает так, что противник прикрывается местными, чтобы мы по ним не работали, потому что местные же ни в чем не виноваты", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних сил України.
А надто активними російські найманці стають, коли отримують зарплатню. Тоді їх можна і почути, і побачити.
"Ну як це чого, это ж бояра, им тога видали по-моему за четыре месяца и они резко тогда смелости набрались. А сейчас я не чувствую что-то зарплати ихней", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних сил України.
А в контрольованій Україною частині Зайцева мирні жителі регулярно отримують пенсії. Раз на місяць у "червону зону" прибуває ось таке відділення банку на колесах. Броньований автомобіль під охороною поліцейських.
А ще, розповідають армійці, окупанти останнім часом занадилися обстрілювати навіть цивільні автомобілі, які прямують до селища.
Тож нашій групі військові побажали успіху і швидкості, аби не потрапити раптом у ворожий приціл.
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