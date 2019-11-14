Facebook відзвітував про чистку фейків [ Редактировать ]
Понад три мільярди фейкових аккаунтів видалив Facebook за останні півроку - це на 200 мільйонів більше, ніж за попереднє півріччя.
Більшість акаунтів було виявлено та ліквідовано протягом перших хвилин після їхньої появи - тобто ще до того, як вони змогли стати активними і їх побачили інші користувачі.
Раніше Марк Цукерберг заявив, що компанія має всі можливості, щоб запобігти будь-яким спробам втручання у президентські вибори в США, які відбудуться наступного року.
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