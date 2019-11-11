Полураздетая Каменских в кожаном наряде покорила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Настя Каменских удивила поклонников новым смелым образом. Такой наряд фанаты уже видели в новом клипе Каменских, который называется Elefante.
Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.
Настя в образе сексуальной блондинки с каре позировала в кожаном бюстгальтере, колготках и ярко-розовой куртке, которую накинула на плечи.
"Ты красотка!", "Вау! Как всегда шикарна!", "Ух, какая секси", - написали певице в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Каменских поразила сексуальным образом в купальнике.
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