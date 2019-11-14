Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Black Cloud - Kyiv Biennial 2019

Третье биеннале современного искусства, знания и политики под названием "Черная туча". В этом году целью мероприятия станет осмысление социальной и политической трансформации, которые произошли в Восточной Европе в течение последних трех десятилетий, в частности под влиянием Чернобыльской катастрофы, распада СССР и развития современных информационных технологий.

Когда: 1 по 23 ноября, 10:00

Где: библиотека КПИ, проспект Победы, 37

Вход бесплатный

Кинолекторий "Культурфильмы. ВУФКУ. Lost & Found"

Вас ждет кинолекторий из четырех лекций международно признанных исследователей кино и показы фильмов 1920-х в Музее кино.

Программа:

15 ноября в 19:00 - Лекция Любомира Госейко "Две вуфкивськи экспериментальные ленты во французском киноавангардi 1920-х" и показ фильма La marche des machines / "Марш машин" (1928, Франция, 6 мин. Режиссер: Эжен Деслав) и Les nuits electriques / "Электрические ночи" (1928, Франция, 13 мин. Режиссер: Эжен Деслав)

16 ноября в 17:00 - Лекция Любомира Госейко Les Tartares versus "Тарас Трясило" в контексте французского кинопроката и показ фильма "Тарас Трясило" (1926, 62 мин. Режиссер: Петр Чардынин).

Когда: 15, 16 ноября, 17:00

Где: Довженко-центр, Адрес: улица Васильковская, 1

Сколько стоит: 80 гривен, льготный - 50 гривен, выходные дни - понедельник и вторник.

Кураж базар на ВДНХ

-50%, -70%, -90% ...Аааааа, держите нас!

Ежегодно Кураж Базар собирает лучших продавцов барахолки и просит их сделать скидки только для гостей.

Мы выходим на поле боя - барахолку. Туда, где сумочка Gucci за 350 гривен одна уже скучает без нас. Туда, где за худи неонового цвета будет битва не на смерть, а на моду. Там, где стоят сапожки на которые ты заглядывалась этой осенью, а вот они перед тобой и со скидкой в ​​80%.

Все, как в американских сериалах. Точно так же, как в новостях по телевизору о Black Friday. Да, это True Kurazh Sale.

С тобой и с нами в лучших традициях музыка от лучших киевских ди-джеев, развлечения на миллион и любимая еда для оживления после шоппинг-марафона.

Цена: 150 гривен.

Когда: Суббота с 12:00 до 22:00, Воскресенье с 12:00 до 22:00

Где: 19 павильон ВДНХ, Проспект Глушкова, 1.

Антитіла. Финал тура HELLO 2019

Два дня - два масштабных шоу.

Когда: 16, 17 ноября, 19:00

Где: Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1

Сколько стоит: от 450 гривен, купить билет можно здесь

Спектакль "КвартетнИк"

Театральный проект "КвартетнИк" родился из дружеских застолий, на которых актеры традиционно блистают, как вместе, так и каждый по отдельности, и вот кому-то из них, наконец, пришла в голову мысль, что пора бы и широкому зрителю ощутить на себе всю мощь обаяния участников "Квартета", что называется, на расстоянии вытянутой руки. Впрочем, одними застольными разговорами дело не ограничится.

Когда: 16 ноября, 19:00

Где: Freedom Hall, улица Кирилловская, 134

Сколько стоит: от 1500 гривен

Studance: Большой День Студента 2019

Это крупнейший музыкальный фестиваль, который соберет молодежь на День студента в Киеве. На этот раз будет построена огромная локация с 5-ю сценами и сотней киловатт света и звука.

Здесь выступят более 30 топовых представителей киевской электро и поп-сцены.

Когда: 16 ноября, 21:00

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: от 350 гривен

Квартет И: Письма и песни мужчин среднего возраста

Актеры привезут свою театральную постановку, которая традиционно отличается искрометным юмором и отличным сюжетом.

Когда: 17 ноября, 19:00

Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Сколько стоит: от 600 гривен

Иван Дорн

Иван Дорн уже много лет покоряет публику своей творческой активностью и завидной продуктивностью. Концерты собирают полные залы на крупнейших украинских площадках и зарубежных сценах. Каждое выступление - меганасыщенное шоу с крутым звуком, качественной музыкой и современными световыми решениями.

Когда: 17 ноября, 19:00

Где: М82, улица Межигорская, 82

Сколько стоит: от 600 гривен

KRUTЬ

Девушка, которая удивит своим пением и игрой.

Единственная в Украине и мире соул-бандуристка, участница шоу "Голос страны" и X-factor - Марина Krut с презентацией альбома ALBINO.

Когда: 17 ноября, 19:00

Где: культурный центр "Печерск", улица Московская, 3

Сколько стоит: от 120 гривен

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.