Що ж таке ЗЕ-бюджет на наступний рік [ Редактировать ]
Отже, що ж таке ЗЕ-бюджет на наступний рік. Тезово про головне:
Децентралізація під загрозою, кошти знову забирає під себе Кабмін;
Збройні сили - і це в умовах війни на Донбасі - необхідного збільшення фінансування не діждалися;
Дочекались цього збільшення репресивні й силові органи та Офіс президента;
Працівники освіти не матимуть підвищеної зарплатні - обіцяних 4000$ на місяць;
Пенсіонери, які чекали, що ось тепер заживуть, - заживуть на пенсію з липня більшу аж на 71 гривню;
А платитиме за все малий та середній бізнес - він відчує на собі збільшення податкового тиску.
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