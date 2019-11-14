Бюджет на 2020 рік

Отже, що ж таке ЗЕ-бюджет на наступний рік. Тезово про головне:

Децентралізація під загрозою, кошти знову забирає під себе Кабмін;

Збройні сили - і це в умовах війни на Донбасі - необхідного збільшення фінансування не діждалися;

Дочекались цього збільшення репресивні й силові органи та Офіс президента;

Працівники освіти не матимуть підвищеної зарплатні - обіцяних 4000$ на місяць;

Пенсіонери, які чекали, що ось тепер заживуть, - заживуть на пенсію з липня більшу аж на 71 гривню;

А платитиме за все малий та середній бізнес - він відчує на собі збільшення податкового тиску.