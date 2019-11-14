Верховна Рада України схвалила бюджет на наступний рік. Проект кошторису підтримали 280 депутатів. Більшість - зі "Слуги народу". Фінансовий план наступного року нардепам презентувала профільний міністр Оксана Маркарова. Тож як його обговорювали і які цифри чекають на українців у році прийдешньому? Богдан Вербицький про це докладно.

240 - За. Бюджет України затвердили.

Ухвалювати бюджет "під ялинку", уночі, або удосвіта депутатська традиція України.

Утім цього року кошторис на 2020 подали завчасно.

"Ніколи ще так рано не приймався і но обговорювався бюджет. Ми обговорюємо це рано і з точки зору дня. Тому що ви знаєте завжди бюджети ухвалювалися дуже пізно і це було предметом критики", - говорить Оксана Маркарова, міністр фінансів України.

І розглядати його почали ще зранку. Для цього навіть порядок денний змінили, і відмовилися від обідньої перерви

"Оскільки це важливий момент, перенести його розгляд на зараз. Прошу підтримати цю пропозицію та змінити порядок розгляду питань порядку денного", - говорить Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України.

Пропозицію підтримали. Спочатку взялися за зміни в бюджетному кодексі. У профільному комітеті переконували: нормативний документ потребує змін. Поправки внесли й депутати. Справжнім "яблуком розбрату" стали акцизи на пальне. У комітеті пропонували прибуток долучати до бюджету - мовляв це збалансує кошторис. Та народні обранці це відкинули і наполягли на старій формулі - прибуток з акцизу має залишатися в регіонах.

"Це не функція Верховної Ради України - балансування бюджету. Це завдання міністерства фінансів наповнювати доходну частину бюджету. І просив би все таки підтримати територіальні громади, бо фи фактично забрали весь ресурс", - говорить Михайло Папієв, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".

Зрештою, декілька поправок таки ухвалили, як і зміни в кодексі. Далі - презентація бюджету. Кошторис представляла міністерка фінансів - Оксана Макарова. Згідно з документом, видатки на Нацбезпеку і оборону становитимуть 245 млрд гривень. Звернули увагу в Кабміні й на соціальні потреби українців.

"Це опорні школи - 3,5 мільярди. Це зарплати вчителям 3 мільярда 750 мільйонів. Це три і пять мільярда додаткових грошей на ліки. Вперше мабуть у нас по деяким позиціям буде забезпечно наших громадян ліками. Це додаткові 400 имільйонів на лікування закордоном", - говорить Оксана Макарова, міністр фінансів України.

Загалом на медицину в 2020 планують витратити 113 мільярдів. Утім в Опозиції переконують: новий кошторис "соціальних бід" громадян не вирішить.

"В бюджете не заложены деньги на повышение социальных станадартов, в бюджете не заложены деньги на повышение зарплат и пенсий, в бюджете не заложены деньги на экономическое развитие. С начала года общая задолженность ОВГЗ, долг каждого украинца составляет 807 миллиардов гривен. Этот долг только за прошлый год вырос на 100 миллиардов гривен", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Загалом, доходи країни оцінюють у рекордні 1 трильйон 93 мільярди гривень. Щоправда видатки вже традиційно - більші. Трильйон 180 мільярдів. Мінімалка з 1 січня 2020 становитиме чотири тисячі сімсот гривень, а прожитковий мінімум - дві тисячі сто гривень. Долар коштуватиме 27 гривень 50 копійок.