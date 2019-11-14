"Не дивилися, але засуджуємо". Дональд Трамп спростовує показання головних свідків, що прозвучали на слуханнях стосовно імпічменту. Що саме він вважає неправдою? І чому ігнорує телетрансляції, які дивиться вся Америка? Відповіді на всі запитання зібрав Дмитро Анопченко.

Слухання щодо імпічменту багато американських телекомпаній транслювали в прямому ефірі. Який канал не включиш - скрізь "картинка" з Конгресу. Але в Білому домі заявили: і сам Трамп на трансляцію не звертає уваги, і в його адміністрації перебіг слухань не відстежують.

Прессекретар Білого дому Стефані Грішем сказала представникам ЗМІ: мовляв, "нема часу", американський лідер зайнятий справами. "У нього постійні зустрічі в Овальному кабінеті. Він не дивиться, а працює". Пізніше і сам Трамп, уже особисто, запевнив: справді не вважає за потрібне стежити за тим, що відбувається в Конгресі.

"Ви про полювання на відьом говорите? Так це просто поганий жарт. Не дивився ні хвилини. Це ганьба якась".

Але при тому, що глава держави трансляцію, нібито, не дивився, та про те, що заявляли на слуханнях, якимось дивом докладно обізнаний. У всякому разі спростував слова посла Тейлора, сказані під присягою. Дипломат у подробицях розповідав: його помічник чув телефонну розмову Трампа з послом США при ЄС Гордоном Сондландом. Під час якої президент цікавився, чи згодні в Україні розслідувати справу Байдена. І йому відповіли: "у Києві зроблять усе, що потрібно".

"Я нічого про це не знаю. У перше про це чую. Сондланд зазначав, що говорив зі мною дуже недовго, а я сказав: "Ніяких угод, ні за яких обставин". І це правда - про інше я геть нічого не чув. У будь-якому випадку це, найімовірніше, інформація з других рук. Я нічого такого не пам'ятаю".

Виправдовуватися президентові доведеться ще не раз. Нові відкриті слухання в Конгресі вже завтра. Заплановані вони і на весь наступний тиждень. Емоції вирують і рівень стресу зашкалює так, що для конгресменів навіть спеціальну "собакотерапію" організували.

Волонтери привели на Капітолійський пагорб собак, які пройшли спеціальний курс підготовки, щоб допомогти законодавцям і працівникам конгресу пережити емоційну напруженість, пов'язану зі слуханнями. Кажуть, у розділеній майже навпіл Америці тільки тварини й залишилися політично незаангажованими, а тому здатні заспокоїти й утішити. Погладити чотирилапих і справді багато хто приходив. Просили терапію не припиняти, адже попереду найвідповідальніший, а отже і найбільш нервовий період.