Надзвичайний стан запровадили у Венеції внаслідок наймаштабнішої повені за останні 50 років.

Рішення ухвали на засіданні уряду Італії. Також прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте повідомив, що місту виділять фінансову допомогу у розмірі 20 мільйонів євро. Кошти підуть на ліквідацію наслідків негоди, жертвами якої вже стали двоє людей.

Згодом уряд країни планує створити спеціальний комітет, який відповідатиме за будівництво у Венеції системи бар'єрів, які мають захистити місто від майбутніх повеней.