У Венеції запровадили надзвичайний стан [ Редактировать ]
Надзвичайний стан запровадили у Венеції внаслідок наймаштабнішої повені за останні 50 років.
Рішення ухвали на засіданні уряду Італії. Також прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте повідомив, що місту виділять фінансову допомогу у розмірі 20 мільйонів євро. Кошти підуть на ліквідацію наслідків негоди, жертвами якої вже стали двоє людей.
Згодом уряд країни планує створити спеціальний комітет, який відповідатиме за будівництво у Венеції системи бар'єрів, які мають захистити місто від майбутніх повеней.
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