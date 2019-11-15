Черговий інцидент в одній зі шкіл Запоріжжя. В інтернеті з'явилось відео, де вчитель штовхає учня під час уроку. Згодом у соцмережах написали, що це не перший випадок насилля педагога над дітьми. Деталі ситуації з'ясовували наші кореспонденти.

Це відео зняли учні дев'ятого класу дев'яносто 92 Запорізької школи. Урок трудового навчання. Видно, як педагог штовхає підлітка. Той іде геть з класу й дорогою скидає на підлогу якісь речі зі столу. Щойно інцидент набув розголосу в інтернеті - під відео з'явилися коментарі: мовляв, це вже не перший випадок грубого поводження вчителя з дітьми. Це підтверджують і самі учні.

"Мы с ним учились, учимся уже два года. Мы так, он так на нас орет. Мы над ним издеваемся просто".

Керівництво школи розповідає - про інцидент дізнались відразу. Учень сам прийшов і поскаржився на вчителя. Той написав письмове пояснення. Мовляв, школяр порушив правила техніки безпеки під час роботи на токарському верстаті.

"Открыл кожух, полез в коробку передач. Я сделал ему замечание. На что ученик ответил и начал меня оскорблять. Матерными словами. Я не смог это выдержать. Подбежал к нему и схватил его за грудь. После чего мальчик выбежал в коридор", - говорить Анжела Дакуніна, директор школи № 92 Запоріжжя.

Усе сталось ось у цьому кабінеті, - показує директор:

"Школяр відкрив, так, вчитель побачив і в некоректній формі, як говорять учні, в некоректній формі зреагував".

Поспілкуватись із самим педагогом нам не вдалось. Після інциденту він узяв відгул за сімейними обставинами, і вже два дні його немає на роботі, - розповідають колеги. На телефонний дзвінок не відповідає.

Шкільним інцидентом вже зацікавились у поліції. І почали перевірку. Тим часом у школі створили і власну комісію для службової перевірки. Наразі вже відомо: вчитель, який підняв руку на дитину, вирішив не чекати результатів службової перевірки й написав заяву на звільнення.