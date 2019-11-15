Sotheby's та Christie's виставили на продаж рідкісні картини [ Редактировать ]
У Парижі на аукціоні Sotheby's з молотка пустять репродукцію "Мони Лізи" Леонардо да Вінчі. Вона лише на сотню років молодша за оригінал. Її автор - невідомий. Роботу оцінюють у 90 тисяч євро.
А аукціон Christie's там само виставить рідкісний оригінал - портрет маленького Моцарта, створений за життя композитора. Орієнтовна вартість полотна - 1 мільйон 200 тисяч євро.
"Моцарт був відомий уже в шість років. Його прижиттєвих дитячих портретів - загалом п'ять. Це надзвичайно рідкісна робота. Мені вперше за 12 років трапляється полотно, на якому зображення цінується більше, ніж авторство", - зазначила Астрід Сентнер, очільниця відділу старовинних картин аукціону Christie's.
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