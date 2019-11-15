Британський винахідник встановив новий рекорд швидкості [ Редактировать ]
Британський винахідник Ричард Браунінг розігнався зі своїм реактивним рюкзаком до 136 кілометрів за годину. Політ відбувся в місті Брайтон у Великій Британії.
Браунінг уже кілька років розробляє і вдосконалює реактивні наплічники. За вміння ширяти в повітрі - отримав прізвисько "Залізна людина". Рекорд він встановив у Міжнародний день рекордів Гіннеса.
"Ніколи не можна ігнорувати імовірність виникнення технічних проблем. Я дуже радий, що минулося без інцидентів. Результат значно перевершив мої очікування, адже я тренувався на нижчій швидкості", - говорить Ричард Браунінг, винахідник і пілот реактивного рюкзака.
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