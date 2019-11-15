Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук анонсировал смену руководства "Укрзализныци". Об он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно. Главная претензия к ним - коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно, - сказал премьер-министр.

Гончарук также добавил, что "Укрзализныця" "очень неэффективная и убыточная.

Глава Кабмина отметил: "почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили".

Раньше сообщалось о том, что Гончарук выступил с заявлением о рынке земли. А также Гончарук заявил о повышении зарплат