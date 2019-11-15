Держава більше не хоче годувати посередників! Скандальні майданчики оцінки майна - депутати таки вирішили прибрати. Скільки грошей завдяки цьому зекономлять продавці та покупці нерухомості? Та хто втратить щоденні корупційні мільйони? Розбиралася Інна Томіна.

Людям добре діло зробити, і корупцію подолати. Рішення, ну майже... революційне. Депутати змінять правила оцінки нерухомого майна. Аби послуги з купівлі-продажу стали дешевшими! Обранці хочуть ліквідувати корупційну ланку - в цьому процесі. Хоча два роки тому нардепи самі ж її, цю корупцію, і породили.

"Было введено, мы называем черная бюджетная ночь, в 2017 году, когда приняли, и внедрялись несколько месяцев и начали работать с июня 2018 года майданчики", - говорить Олексій Амфітеатров, голова правління Українського товариства оцінювачів.

А майданчики, це такі собі Приватні електронні сервіси, які півтора року діяли при Державній базі даних Фонду держмайна. На сьогодні їх є чотири. Фактично це і є схема, яку у ЗМІ охрестили як "гроші з повітря". Вірніше, з кишень українців.

"Це дуже така кльова схемка, коли її запровадили то десь під Ростовом. Віктор Федорович нервово курив і казав: пацани, а що так можна? Прикриваючись ну дуже великим таким ділом, як уникнення зменшення вартості нерухомості при оформленні договорів, тобто і зменшення податків, в тому числі, зробили таку схему. То з неї, як то кажуть кормився, хто кому що заносив - це вже інші органи нехай розбираються" - говорить Анатолій Топал, віце-президент ГС "Асоціація професійних управителів нерухомістю України".

А тепер деталі. Перед тим, як продати будь-яку нерухомість в Україні її вартість мають визначити оцінювачі. Потім передати звіт в електронну базу Фонду держмайна. Все, аби люди не занижували вартість майна і платили коректний податок. Але в схему вклинились сумнозвісні "електронні майданчики". Сервіси - посередники. Вони не оцінюють ваше майно, а просто пересилають дані, й за це отримують відсоток - від півтисячі до двох тисяч гривень. От і вся функція.

"Між вами з оцінювачем і державним сервісом є прокладка. За яку ви платите кошти на сьогоднішній день. Навіть нехай буде 1800 гривень кожен день, з кожної угоди. Подивіться в Мінстаті скільки проходить угод кожень день в Україні", - говорить Анатолій Топал, віце-президент ГС "Асоціація професійних управителів нерухомістю України".

Як виявляється, щорічно в Україні укладають більш як півмільйона угод купівлі-продажу. Це означає, що за рік люди виклали із власних кишень близько мільярда гривень! А підприємливі власники цих майданчиків стають мільйонерами за один день роботи. Це вже нам підраховують професійні оцінювачі.

"Давайте посчитаем. 500 тыс сделок умножить на 1800 грн. Равно 900 млн. Фактически миллиард. Делим на 200.. Сколько у нас рабочих дней? 252? Ну от.. 3,5 миллиона в день".

Ці дохідні бізнес-сервіси пов'язують з депутатом Верховної Ради кількох скликань Антоном Яценком і колишнім обранцем Віталієм Хомутинніком. І ці зв'язки настільки очевидні, що під час обговорення в залі ліквідації схеми, колеги Яценка не забувають йому про неї нагадати.

"Ми у фракції "Голос" дуже довго думали, хто в цьому залі може бути проти ліквідації оціночних майданчиків? І довго думаючи, дійшли до того, що найкраще цей виступ сформулює, напевно, Антон Яценко, тому прошу передати йому це слово", - говорить Ярослав Юрчишин, народний депутат, фракція "Голос" з місця в залі.

Та сам Яценко - непохитний, і називає такі закиди "ганебною чорнухою". Переконує - він за народ!

"Я вважаю, що моветон, коли людину звинувачують безпідставно в чомусь, не маючи жодних фактів і доказів", - говорить Антон Яценко, народний депутат.

Ще до голосування в залі, спроба ліквідувати електронні майданчики розколола монолітність "Слуг народу". І обернулася - поліграфним скандалом.

Офіс президента запідозрив, що частина депутатів монобільшості - отримала по 30 тисяч доларів хабарів, аби провалити законопроект, в якому ліквідовували майданчики Яценка. Щоправда, тоді звинувачені депутати, поліграф-перевірку на чесність - пройшли.

"Каждый из нас, раз, два-три раза в жизни совершает эти сделки. А люди, которые выполняют функцию государства приклеевают схемы, благодаря тому, что они депутаты, проталкивают, когда граждане ничего не могут сделать и поменять", - говорить Олексій Амфітеатров, голова правління Українського товариства оцінювачів.

Тож ліквідуати корупційну схему - справа правильна. Та це ще не означає врегулювання ринку оцінки. Є ризик, що прямий доступ продавців квартир до бази даних Фонду держмайна призведе до того, що чимало оцінювачів залишаться без роботи. А самі українці ризикують залишитися без можливості оскаржити результат оцінки вартості свого житла.