В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом експерт Тарас Загородній розповів про тарифи на газ та можливу реакцію суспільства на прийдешні зміни.

Перш за все, Тарас Загородній зазначив, що "Нафтогаз" встановив завищені ціни та "обклав всю країну податками".

"Ніхто не хоче чіпати "Нафтогаз", бо він виконує у нас функцію бюджету… Тому, в даному випадку, ревізію контрактів "Нафтогазу" давно треба проводити, тому що ми купуємо російський газ через швейцарські прокладки. Хто на цьому наживається, і тоді ми доб’ємось тільки зниження тарифів", - розповів експерт.

Також, Загородній пояснив, чому влада не ухвалює рішення про зниження тарифів.

"Зростання цін було на тому, що зараз у нас буде зима. А ціни на газ в Європі піднімаються. В нас чомусь чотири роки тому вирішили, що українці повинні сплачувати за газ за європейськими цінами, хоча у нас достатньо власного видобутку і можна було хоча б середню ціну встановити", - додав експерт.