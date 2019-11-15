Чотириденний робочий день підвищує продуктивність роботи компанії. Такого висновку дійшли в японській філії корпорації Microsoft, після того як дозволили працівникам місяць не працювати по п'ятницях. У результаті продажі збільшилися на 40 відсотків, на 23 проценти знизилося споживання електроенергії і більше, ніж удвічі -зменшилося використання паперу в офісі.

Існує подібна практика й в Європі. Бельгійці, приміром, дозволяють 1-2 дні на тиждень працювати віддалено вдома. Які ще бонуси і корпоративні коржики пропонують працівникам - розкаже Олена Абрамович.

Із чаєм і котом під боком. Анна Меленчук із дому - працює двічі на тиждень. Анна - аналітикиня у проекті від Євросоюзу в Брюсселі. Каже, коли влаштовувалася на роботу, у контракті було вказано: працювати кілька днів віддалено - це право, підкріплене бельгійськими законами. Треба лише попередити керівника листом.

"Коли я писала цей перший мейл, було трохи ніяково. Як на це відреагують? Але все було чудово, я жодним чином не відчуваю дискомфорту, коли пишу ці повідомлення - так роблять усі, так працюють", - говорить Анна Меленчук, аналітик політики ЄС з економічного розвитку.

Бельгійські закони не зобов'язують, а дозволяють роботодавцям відпускати працівників. Практикують це 60 відсотків компаній. При цьому вони повинні забезпечити працівника технікою для дистанційної роботи - телефоном і комп'ютером, а також оплатити рахунки за інтернет. Бельгійці люблять такі умови особливо влітку. Анна, як і її колеги, часто відсутня у четвер і п'ятницю. Головне, каже, бути на зв'язку.

"Це не канікули, не свято, не відпустка. Тому якщо твій керівник того дня, коли ти працюєш із дому, скажімо в четвер, і ти десь там на морі - напише тобі о 10.00 ранку, що потрібно вийти на скайп і поговорити щодо якоїсь доповіді чи звіту, ти маєш бути в мережі, маєш відповісти", - говорить Анна Меленчук, аналітик політики ЄС з економічного розвитку.

Гнучкі бельгійських компаній і щодо часу початку роботи. Комусь із праціників треба виспатися, комусь - уникнути заторів на дорогах, розповідає українка Катерина Згадзай, яка працює у страховому бізнесі.

"Я могу начинать с 8 до 11, заканчивать с 4 до 8. Плюс еще обед максимум два часа. Довольно не плохо можно планировать свой день. Сходить, например, к врачу, отвезти ребенка в школу, сходить на какое-то собрание", - говорить Катерина Згадзай, андерайтер у страховій компанії.

Головне - відпрацювати свої всім годин. А якщо менше принаймні виконати потрібний обсяг роботи. І це не єдиний спосіб, яким роботодавці задобрюють підлеглих. Катерині, приміром, платять подвійну зарплату в грудні і травні, а ще дали автомобіль.

"Машина - это считается в Бельгии, как часть зарплаты. То есть, когда она тебе выдается, она полностью твоя, ты можешь ею распоряжаться, как хочешь, ездить на ней в отпуск, выходные и так далее. Оплачивается полностью страхование, шины, бензин. То есть я на нее вообще ничего не трачу", - говорить Катерина Згадзай, спеціаліст зі страхування фінансових ризиків.

Авто, звісно, дають не всім. Зазвичай менеджерам середньої та вищої ланки. Тож половина Нових машин на дорогах Брюсселя корпоративні. Важливі й комфортні умови в офісах. Часто там є медична кімната для процедур і зціджування молока, фітнес-зали, і, відповідно, душ.

"Якщо хтось вирішить побігати в обідню перерву, потім може тут помитися".

Бельгійка Ханка працює в юридичній компанії. Не великій, проте з хорошими умовами. В офісі, наприклад, є навіть простора бібліотека з професійною літературою.

"Треба взяти книжу, просканувати в онлайн-системі. Кожен може зробити це сам, не треба бібліотекаря", - говорить Ханка ван Нерум, юрист Loyens & Loeff (Бельгія).

А ще простора кухня - із мікрохвильовкою та посудомийкою. Безплатні кава, чай, печиво, хліб, свіжі фрукти.

"А тут у нас зазвичай суп. Щопонеділка - сирний, у вівторок - морквяний і так далі. Усі люблять, і це добре для здоров'я".

А для тих, хто скаржиться на біль у спині через сидячу роботу, є столи, які рухаються. За ними можна працювати стоячи.

Секрет такої креативності та любові роботодавців до працівників - у бажанні зекономити, каже партнер цієї юридичної компанії.

"Інструменти мінімізувати податки, шляхом збільшення витрат. Наприклад, ваучери на їжу. Ви щодня отримуєте ваучер на дев'ять євро, яким можете розраховуватися у супермаркетах. Таким чином ви маєте додаткові дев'ять євро в день, з яких не платите податків, а компанія зараховує цю суму у витрати", - говорить Кріс де Шуттер, партнер компанії Loyens & Loeff (Бельгія).

Система оподаткування в Бельгії прогресивна: що більше заробляєш, то більше віддаєш. Буває - що й половину зарплати.

"Такая машина, например, им она обходится где-то в 1200 евро в месяц. Если они мне выплатят это деньгами, то мне останется максимум 500 евро. Налоги съедят больше половины и за эти деньги я себе, понятно, больше никакую машину не позволю", - говорить Катерина Згадзай, андерайтер спеціаліст зі страхування фінансових ризиків.

Ще одна причина лояльної політики роботодавців це, звісно, бажання підвищити продуктивність. Чим комфортніші умови - тим кращим буде результат.

"Є дослідження, які показують, скільки стресу отримує людина від стояння у заторах годину чи дві; що стається, коли люди змушені прокидатися о 5:30 ранку і недосипають - усе це притуплює роботу", - говорить Дірк Баєнс, професор бізнес-школи Vlerick (Бельгія).

Не останню роль відіграє й боротьба за таланти. Кожна компанія не просто так вигадує бонуси.

Фіскальний тиск і висока конкуренція змусили бельгійських роботодавців бути творчими. Хтось пропонує дармове пиво щоп'ятниці, хтось - доплачує за те, щоб добиралися на роботу велосипедом. Буває, пропонують прати й прасувати працівникам сорочки, або дозволяють приводити в офіс своїх домашніх улюбленців.