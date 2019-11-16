В столиці стартував форум вірменської молоді України. У заході беруть участь представники діаспори та фахівці з різних галузей - бізнесмени, журналісти та політики. Більше подробиць - в матеріалі.

Політика, бізнес та щастя. На цьогорічному, вже третьому форумі вірменської молоді, організованому Спілкою Вірмен України кількасот учасників. Усі вони з’їхалися з різних міст. Аби між собою поспілкуватися і досвіду набратися.

"Кожного разу форум - це можливість зустрітися, поділитись якимись новими враженнями, новою роботою. Тому що кожний працює в своєму місці. В кожному місті є молодіжна організація, яка займається різноманітними заходами. І ми ділимося між собою своїм досвідом, своїми враженнями і допомагаємо один одному", - говорить Маріам, учасниця форуму.

Вірменьский молодіжний форум, за задумом організаторів - майданчик для здобуття досвіду, який молодь переймає від майстрів своєї справи. За два роки лекції-тренінги вірменській молоді проводили освітяни, піарники, ІТ-фахівці, відомі медійники та успішні підприємці.

"Цель этого форума, чтобы армянская молодежь со всей страны, вне зависимости от того города, где они живут, приехала, познакомилась между собой, послушала тех спикеров, котороые чего то добились в своей жизни, чтобы они поделились опытом с молодежью. Помимо тех знаний, которые они получат на форуме, мы хотим, чтобы они между собой познакомились. Между собой общались, контактировали и имели эти связи, которые будут им только помогать", - говорить Артур Саркісян, голова спілки вірменської молоді України.

Цьогоріч серед спікерів чимало й політиків. З молоддю спілкуються у форматі питання-відповідь. Сьогодні встигли обговорити і майбутній ринок землі, і економічні відносини України з іншими державами. Спілкувалися про перші кроки у створенні власної справи, шукали відповідь на питання - як стати щасливою людиною.

"Дуже важливо, я знаю по собі, коли я була дитиною, коли була у такому віці як вони - дуже важливо почути когось, в кого вже є хоча б якісь кроки, яких він досяг. Щоб він тобі сказав - як оце зробити. Як не втратити себе, куди треба піти. Ти стоїш на роздоріжжі, коли в тебе є там 3-4 дороги, по яких ти маєш крокувати, - ти маєш обрати одну. Це є найважливіше в твоєму житті, коли ти робиш цей вибір", - говорить Дар'я Володіна, народний депутат, "Слуга Народу".

Організатори івенту планують масштаб форуму збільшити. І вже анонсували його проведення за рік.

"Анонсируем на следующий год форум более чем на 700 человек, с последующим, я думаю, что большим концертом. Стараемся сделать так, чтобы в следующем году нас было как минимум в 2-3 раза больше", - говорить Овакім Арутюнян, виконавчий директор Спілки Вірмен України.