В Одесі представники громадськості протестували проти чергової висотки, яка може з'явитися на морському узбережжі. Вважають, що будівництву ще можна завадити але потрібно, аби долучилися чиновники. Аргументи одеситів вислухав Андрій Анастасов.

Пляжі Великого Фонтану в Одесі. Місцеві жителі зібралися на акцію протесту. Пояснюють: за містобудівною документацією, узбережжя та зелені схили є винятково парковою зоною. Втім, забудовники знаходять лазІвки в законодавстві, будують нібито рекреаційні об'єкти, а насправді це не так.

"По факту строятся комплексы. Обходится это требование тем, что они называются апартаменты и людям активно продаются апартаменты. Фактически мы видим, как парковая зона застраивается многоэтажными объектами", - говорить Дмитро Ткаченко, учасник акції протесту.

Ось черговий паркан. Майбутній об'єкт вже активно рекламується в Інтернеті. Забудовник планує звести тут дев'ятиповерховий комплекс.

Одесити розказують: після їхніх протестів державна архітектурно-будівельна інспекція скасувала дозвіл на будівництво, але роботи продовжуються. Тепер - під виглядом берегоукріплення. Люди обурені.

"Я родилась здесь и оно мое. И никто не имеет права по своему собственному желанию у нас забирать вот эту возможность: отдыхать на зеленой зоне, жарить здесь шашлыки, ходить на свои любимые с детства пляжи, с какой радости пришли хозяева жизни с тем, чтобы у нас всё это забрать? ", - говорить Світлана Скворцова, учасниця акції протесту.

Люди йдуть далі та демонструють: до свого майданчика будівельник почав прокладати дорогу. Для цього зрізав частину схилів. Та так, що днями тут стався обвал. Тепер під загрозою зсуву газові комунікації та житлові будинки. Учасники акції називають це свавіллям.

"А когда сейчас совсем скоро начнутся дожди, оно пойдет все плыть. Люди могут пострадать, дети, которые здесь прогуливаются и те жители, которые живут на Фонтанской дороге, все пострадать могут", - говорить Олена Велічаєва, учасниця акції протесту.

Тому звертаються до центральних органів влади. Мовляв, ще не пізно врятувати принаймні цю ділянку курортної зони.

"Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Одесса уничтожается, уничтожаются склоны Одессы. Мы протестуем, мы не хотим застройки, мы хотим зелёные зоны, мы хотим парки, мы хотим чтобы Вы нас услышали", - говорить Артем Каспарян, учасник акції протесту.

Одесити заявляють: готові й до більш радикальних протестів. І на підтвердження своїх слів - на деякий час перекрили дорогу.