Чому Франція знову "пожовтіла"? На що в Гонконгу перетворили студмістечка? І чому у нещодавньому затопленні Венеції звинувачують корупцію? Більше - у нашому огляді.

Смерть на День народження. У Каліфорнії учень відкрив вогонь по однокласниках у день свого 16-річчя - двоє підлітків загинули на місці, ще трьох ушпиталили з кульовими пораненнями. Одразу після вчинення нападу хлопець застрелився сам і пізніше помер у лікарні. Чому так вчинив - невідомо. Поліція продовжує опитувати усіх, хто останнім часом контактував із хлопцем. Це вже 44 випадок масової стрілянини в американських навчальних закладах від початку року.

***

Перша річниця "Жовтих жилетів". У Франції відновили масові протести. Організатори кажуть: по всій країні заплановано майже дві сотні акцій. В Парижі між мітингарями та поліцією виникли сутички. Активісти звели барикади, підпалили сміттєві баки та закидали правоохорнців камінням. Ті, у відповідь, застосували сльозогінний газ та водомети. Затримано близько півсотні осіб. Рух "Жовтих жилетів" розпочався рік тому через підвищення цін на пальне. Згодом протестувальники стали вимагати скасування реформ та відставки уряду.

***

Здаватися не збираються. В Гонконгу протестувальники забарикадувалися у п'ятьох студмістечках - поповнюють запаси харчів та вправляються в обороні, щоб, за потреби, відбити наступ правоохоронців. Тим часом китайські військові взялися розбирати барикади, зведені мітингарями на автошляхах. Масові протести в Гонконгу не вщухають з червня - через закон про екстрадицію. Коли його було скасовано, активісти стали вимагати відставки місцевого уряду та покарання для поліції за надмірну жорстокі до мітингарів.

***

Другий місяць не вщухають антиурядові протести в Чилі. У столиці Сантьяго поліція знову намагалася розігнати мітингарів за допомогою водометів. З початку акцій, що спалахнули через здорожчання проїзду в метро, вже загинуло понад два десятки осіб. Близько двох тисяч поранені. Поліції закидають надмірну жорстокість у поводженні з мітингарями. Прокуратура наразі розслідує понад 800 випадків зловживання силою правоохоронцями.

***

У Венеції знову відкрили для відвідувачів затоплену площу Святого Марка. Попри те, що рівень води іще не спав, охочих прогулятися площею - не бракує. Цьогорічна повінь в Венеції стала наймасштабнішою за останні 50 років. Місцеві медіа у венеційській біді звинувачують зміни клімату та корупцію. Мовляв, після масштабної повені в 66му уряд замовив проект з будівництва морського бар'єру для захисту міста від затоплень, однак попри мільярдні інвестиції будівництво і досі не завершене. А місцева влада оголосила збір коштів для допомоги постраждалим від повені.

***

Захоплююче світлове шоу влаштували для жителів китайського міста Нанчанг. Там в нічне небо запустили одразу 800 безпілотників. Кожен з дронів мав спеціальне підсвітлення і скеровувався комп'ютерною програмою. Разом вони утворювали в повітрі різноманітні гігантські фігури - літаків та гвинтокрилів, при цьому змінюючи свої кольори. За синхронним масовим польотом безпілотників спостерігали тисячі жителів. Такі шоу регулярно влаштовують у різних великих містах країни. Кожного разу організатори намагаються як найбільше здивувати глядачів.