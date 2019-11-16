Двоє військовослужбовців, які отримали поранення під час вчорашніх вибухів на військовому арсеналі в Балаклії, залишаються у важкому стані. Ще двох лікують у шпиталі.

Нагадаю, вчора під час розмінування та вивезення боєприпасів на арсеналі, стався вибух та пожежа. Про можливі причини трагедії далі.

Зранку на технічну територію балаклійського арсеналу, звідки вчора лунали вибухи, зайшли піротехніки. Військові встановили: семеро саперів мали завантажити на машину зібрані в котлованах боєприпаси. Це рештки того, що не вибухнуло під час пожежі 2017. Їх по території складу збирають вже другий рік, учора мали вивезти й підірвати чергову партію.

"Під час погрузки реактивних двигунів на машину сталося загоряння цього двигуна, що спричинило вибухи і загоряння інших двигунів, які знаходилися на цій машині. Їх було близько 20, тих двигунів, які находились на машинах. До зенітно-ракетного комплексу Зенітно-ракетний комплекс, який призначений для ураження повітряних цілей", - говорить Олег Вишнівський, командуючий сил логістики ЗСУ.

Пожежу загасили одразу ж , бо згідно з правилами, вогнеборці чергували поруч. Усю ніч територію прочісували патрулі. Ані вогню, ані диму, кажуть, немає. У слідства, яке веде ДБР, - дві основні версії.

"Це недбале ставлення військовослужбових осіб до виконання своїх службових обов'язків. Ще одна версія перевіряється необережне поводження з боєприпасами і вибуховими речовинами", - говорить Владислав Зубко, перший заступник військового прокурора Харківського гарнізону.

Підозрюваних наразі немає. Проводяться слідчі експерименти. Та опитати всіх, хто там був, неможливо. Із семи саперів двоє загинули. Один на місці, другий дорогою до лікарні. Двоє військових у шпиталі. Один в опіковому центрі, ще один у реанімації.

"Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких. Состояние его остается тяжелым. Комбинированная травма у него. Имеется ожоги конечности конечностей, туловища. Где-то 20%. Также имеется у него множественные оскольчатые ранения мягких тканей туловища и конечностей", - говорить Андрій Соцький, заступник головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

"На сию минуту состояние пациента 24 летнего пациента, стабильно тяжелое. Только что его перевязали тщательно под наркозом. Будет параллельно идти лечение ран. Есть участки глубокого ожога", - говорить Аслан Цогоєв, завідувач опікового відділення лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Міський голова Балаклії каже - учора після перших вибухів люди почали тікати з міста. Адже масштаби передбачити неможливо. Та евакуацію вирішили не проводити.

"Певна паніка була відносно того що. Рух машин був такий, будемо говорити, потужний по нашому місту. Люди сіли в машини, забрали дітей і дивились, що буде відбуватися далі", - говорить Іван Столбовий, міський голова Балаклії.

Сьогодні балаклійці оговтуються від учорашнього переполоху.

"Первое впечатление було вроде бы стук дверей железных. А потом 3 хлопка подряд. Мы сразу на балкон, а там клубы дыма. На нервах. А детки в садіку. Во время сна їх стягували, одівали і виводили", - говорить Валентина, жителька Балаклії.

"Брат со школы прибегает, говорит, типа взрывается база, говорит, че делать будем, ну я говорю: забираем кота и едем до бабушки. Я думал, забрать бабушку и уехать", - говорить Володимир, житель Балаклії.

"Соседка дуже тяжело пережила, и сейчас сидит плачет. Нервы, видно, сорваны, нервы. Ну спали все плохо. С кем не заговори, все спали, нервничали", - говорить Людмила, жителька Балаклії.

За останні два з половиною роки у Балаклії втретє вибухає на арсеналі.

Після минулих вибухів на будинках Балаклії з'явилися ось такі написи - "укриття там". Тут кожен мешканець знає, куди бігти й де ховатися в разі надзвичайної ситуації.

І вже вкотре балаклійці просять Міністерство оборони прибрати арсенал з території міста.