Захваченные украинские корабли вывели из Керчи [ Редактировать ]
17 ноября, захваченные в Керченском проливе украинские катера "Бердянск", "Никополь", и буксир "Яны Капу" покинули Керчь. Судна направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Украинские катера в сопровождении российских кораблей направляются в сторону Черного моря. Также, стало известно, что на подступах к территории воинской части перекрыта и там дежурят российские полицейские.
Также, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, чтобы забрать захваченные украинские корабли.
Ранее сообщалось о том, что освобожденный моряк шокировал рассказом об атаке в Керченском проливе.
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