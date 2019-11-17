17 ноября, захваченные в Керченском проливе украинские катера "Бердянск", "Никополь", и буксир "Яны Капу" покинули Керчь. Судна направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Читайте также Миссия МВФ выступила за ускорение реформ в Украине

Украинские катера в сопровождении российских кораблей направляются в сторону Черного моря. Также, стало известно, что на подступах к территории воинской части перекрыта и там дежурят российские полицейские.

Также, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, чтобы забрать захваченные украинские корабли.

Ранее сообщалось о том, что освобожденный моряк шокировал рассказом об атаке в Керченском проливе.