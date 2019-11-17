На Миколаївщині зайнявся приміський дизельний потяг [ Редактировать ]
На Миколаївщині зайнявся приміський дизельний потяг. Він прямував до обласного центру, коли під час руху біля однієї зі станцій почалася пожежа.
Рятувальники прибули на виклик, коли вогонь охопив тягач та останній вагон. Полум'ям охопило площу близько п'ятдесяти квадратних метрів. Решту вагонів відчепили та відправили з пасажирами до місця призначення. Ніхто не постраждав. Причини загоряння з'ясовують правоохоронці.
по теме
У Києві від пожежі постраждала історична будівля
Полум'я охопило горішні поверхи, а вода, якою його гасили, завдала шкоди помешканням нижче
Вогонь і вода: у центрі Києва рятували історичну будівлю
Полум'я охопило горішні поверхи, а вода, якою його гасили, завдала шкоди помешканням нижче. Тож уже пів місяця, як люди сподіваються на ремонт державним коштом
В австралійському штаті запровадили надзвичайний стан через масштабні пожежі
З минулого тижня в регіоні горить чагарник. Полум'я знищило понад 150 житлових будинків, троє людей загинуло
Австралія оголосила надзвичайний стан через масштабні пожежі
Усім покинути домівки. Надзвичайний стан через пожежі оголосили на сході Австралії. Ліси там палають майже тиждень. Стихія забрала життя щонайменше трьох людей
В Австралії оголосили надзвичайний стан через пожежі
Ліси там палають майже тиждень. Стихія забрала життя щонайменше трьох людей