Під час руху біля однієї зі станцій почалася пожежа

На Миколаївщині зайнявся приміський дизельний потяг. Він прямував до обласного центру, коли під час руху біля однієї зі станцій почалася пожежа.

Рятувальники прибули на виклик, коли вогонь охопив тягач та останній вагон. Полум'ям охопило площу близько п'ятдесяти квадратних метрів. Решту вагонів відчепили та відправили з пасажирами до місця призначення. Ніхто не постраждав. Причини загоряння з'ясовують правоохоронці.