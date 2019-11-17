Масштабний секс-скандал: британський принц Ендрю вперше дав розлоге інтерв'ю [ Редактировать ]
Ні вибачень, ні каяття. Британський принц Ендрю вперше дав розлоге інтерв'ю щодо причетності до масштабного секс-скандалу. Зокрема, про дружбу із засудженим злочинцем Джеффрі Епштейном та інтимних стосунках із 17-річною американкою. Подробиці дивіться далі.
Віч-на-віч із ведучою, жодних заборон щодо запитань, перша спроба пояснити, що ж сталося. Син королеви принц Ендрю сам ініціював розмову з пресою.
Ми тут у Букінгемському палаці за дуже незвичних обставин.
Дійсно, не часто членів королівської сім'ї допитують про участь у секс-скандалі. Причина цьому - давня дружба із американцем Джеффрі Епштейном. Це мільярдер, якого засудили за сексуальні злочини, зокрема залучення неповнолітніх до проституції. Навіть після виходу Епштейна із в'язниці, принц продовжував відвідувати його у Нью-Йорку.
"У його будинку мені було зручно зупинятися. Я багато про це думав. Тепер я розумію, що це було неправильно. Але тоді я вважав, що це був гідний вчинок. Я визнаю, що моє рішення було затьмарене через те, що я людина високих моральних чеснот", - говорить принц Ендрю, герцог Йорський.
На цьому відео видно, як принц проводжає молоду жінку. Це один із багатьох маєтків Епштейна. А ось фотографія з вечірки, організованої мільярдером. Ця дівчина - 17-літня Вірджинія Робертс. Каже, за вказівкою Епштейна, тричі мала інтимні стосунки із британським принцем.
" - Чи пам'ятаєте ви знайомство з Вірджинією Робертс. - Ні. - Ви знаєте, що ніколи не зустрічали її, чи ви просто не пам'ятаєте цього. - Я не знаю чи зустрічав її. Я не пам'ятаю зустрічі з нею. Це я на фотографії, але чи моя це рука на талії, чи це щось. Я не пам'ятаю такої ситуації і цієї фотографії".
Це інтерв'ю мало поставити крапку у темі секс-скандалу та участі принца у ньому. Втім, викликало ще більше обурення. Адже ані вибачень, ані каяття щодо дружби із секс-злочинцем, із уст Його Високості не прозвучало.
" Чи шкодуєте ви про дружбу з Епштейном?".
"Зараз все ж таки ні. Причина цьому така: люди, яких я зустрів, та можливості, які переді мною відкрилися завдяки йому, були насправді дуже корисними", - відповідає принц Ендрю, герцог Йорський.
У Букінгемському палаці інтерв'ю сина королеви не коментують. Хоча відомо, що Її Величність дала згоду на зустріч із пресою. Наразі ж очевидно, що спроба пояснити дивну дружбу із американским мільярдером провалилася.
по теме
У Лондоні відбулася прем'єра третього сезону серіалу "Корона"
Червона доріжка для королівської родини. Щоправда, не справжньої, а телевізійної
Жителі Одеси протестують проти чергової висотки на узбережжі
В Одесі представники громадськості протестували проти чергової висотки, яка може з'явитися на морському узбережжі
Верховна Рада взялася за розслідування корупції у футболі: у чому підозрюють президента УФФ Андрія Павелка
Верховна Рада взялася за розслідування корупції в українському футболі. У парламенті створили слідчу комісію, яка вивчить діяльність президента Української федерації футболу Андрія Павелка
Скандальне будівництво: біля Свято-Успенської Святогорської лаври планують звести масштабний олімпійський комплекс
Святиня чи спортивна база? За 500 метрів від Свято-Успенської Святогорської лаври, що на Донеччині, планують звести олімпійський комплекс зі стадіоном на 5 з половиною тисяч місць, готель та басейн
Лікарі Харкова відмовилися госпіталізувати жінку з хворим серцем
Попри направлення від сімейного лікаря й благання рідних, "швидка" катала стареньку від однієї лікарні до іншої - жінка померла, не дочекавшись допомоги