Курс валют на 18 ноября [ Редактировать ]
На понедельник, 18 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 2422,0132 гривен за 100 долларов, это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите чего ждать украинцам от курса доллара в 2020 году.
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