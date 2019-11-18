На понедельник, 18 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс валют. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 ноября установлен на таком уровне: 2422,0132 гривен за 100 долларов, это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите чего ждать украинцам от курса доллара в 2020 году.