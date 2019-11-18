В районі Богданівки, на Донеччині, розмінували вже 12 гектарів: знешкодили майже сотню вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Як відомо, обстеження території на виявлення вибухівки там почалось 13 листопда.

На два дні раніше в районі Богданівка - Петрівське завершилась практична фаза розведення сил. Далі у штабі Об'єднаних сил планують розпочати розведення ще на чотирьох ділянках вздовж лінії зіткнення.