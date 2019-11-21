Житель Харкова облаштував вдома склад наркотиків [ Редактировать ]
У Харкові затримали дилера, який збував великі партії наркотиків. Під час обшуку в 40-річного місцевого мешканця правоохоронці виявили амфетамін, екстазі та інші наркотичні засоби.
Приблизна вартість вилученого близько п'яти мільйонів гривень. Вдома чоловік облаштував склад, а інформацію про місця "закладок" отримував через оператора інтернет-крамниці.
Наразі поліцейські встановлюють канал постачання усіх наркозасобів і психотропних речовин.
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