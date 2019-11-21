Рік тому відео цієї ДТП шокувало Одесу

Умовне покарання за смертельну ДТП. В Одесі родичі загиблого намагаються оскаржити вирок, який суд першої інстанції виніс винуватцеві трагедії. Всі подробиці з'ясував Андрій Анастасов.

Рік тому відео цієї ДТП шокувало Одесу. Миколаївська дорога, пішохідний перехід. Чоловік перетинає трасу на зелений сигнал світлофора. Водночас на швидкості сто кілометрів на годину рухається автомобіль. Машина збиває людину, зупиняється, водій навіть не намагається допомогти постраждалому. Василь Подуст помирає в лікарні. Йому було сімдесят три роки. Винуватцем прокуратура називає водія.

"Не зупинився на красний сигнал світлофора, а не зупинився він на красний сигнал світлофора тому, що швидкість, з якою рухався, на даній ділянці була недопустима Тому і настали таки наслідки які мають місце, і настала загибель людини", - говорить Оксана Моско, прокурор відділу прокуратури Одеської області.

Водій - двадцятишестирічний Станіслав Надєєв. Свою провину визнав, щиросердно розкаявся. Отже Суворівський райсуд Одеси першої інстанції призначив йому… умовне покарання, хоча стаття передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Доньки загиблого обурюються - мовляв, їхню думку судді взагалі не взяли до уваги.

"Как можно выпустить на свободу человека, который убил? То есть таким образом поощряя следующие преступления, показывая этим самым если вы проедете на красный свет на скорости более ста километров в час вас просто отпустят", - говорить Маргарита Подуст, донька загиблого у ДТП

"Ні я, ні моя сестра, ні моя родина ніколи не пробачать обвинуваченого у вбивстві нашого батька, ми вважаємо що винний повинен понести тільки реальне покарання", - говорить Лілія Подуст, донька загиблого у ДТП.

В апеляційному суді прокуратура просила Змінити покарання і призначити чоловіку п'ять років ув'язнення. Доньки загиблого, своєю чергою, попросили максимальний термін - вісім років. Сам обвинувачений заявив, що все ж таки заслуговує на Умовне покарання.

"Я глубоко сожалею, что произошла эта трагедия, эта авария, я не хотел этого делать. Я пытался тормозить, я пытался не наехать на него, но не получилось", - говорить Станіслав Надєєв, обвинувачений.

Зрештою судді все ж таки Змінили рішення своїх попередників. Станіславу Надєєву присудили чотири роки позбавлення волі. Після завершення засідання чоловіка взяли під варту, а його адвокат тепер має намір подавати касаційну скаргу на цей вирок.