Дональд Туск став головою Європейської народної партії [ Редактировать ]
Дональда Туска обрали головою Європейської народної партії. Це найбільша політична сила Євросоюзу. "За" проголосували 93 відсотки делегатів.
На початку грудня закінчуються повноваження Туска на посаді очільника Європейської ради. Він послідовно критикував "брекзит" та зростання популярності праворадикалів у Європі й, зокрема в Польщі.
А також послідовно підтримував Україну, засуджував російську агресію і закликав протистояти намірам президента Путіна.
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