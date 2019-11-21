Лісові пожежі у Каліфорнії накрило градом [ Редактировать ]
А Південь Каліфорнії накрив шторм. У Лос-Анжелесі - град і гроза. Синоптики кажуть, це сезонне явище, так починається зима в регіоні.
Попередні кілька тижнів Каліфорнія боролася з масштабними пожежами, що виникли через суху погоду та сильні вітри. І надзвичайники попереджають: загроза нових займань усе ще зберігається
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