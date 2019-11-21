Боксерський ринг у церкві влаштував священик в одному з кримінальних районів Неаполя. Хто приходить побоксувати до храму та з якою метою - розкаже Ірина Іванова.

Не Святим Письмом єдиним виховує молодь церква Санта-Марія-делла-Саніта. Тут боксує 21-річний Ніко Родрігес. Поки він відпрацьовує джеби та аперкоти на підвісній груші, підлітки буквально за дверима храму лупцюють один одного під звуки поліційних сирен.

Таке воно, контрастне життя в районі Ріоне Саніта, де панують зубожжіня та кримінал. А ще - заправляє мафія, практично не лишаючи молоді вибору з майбутнім. Ніко теж тут виріс і, здається, вчасно навідався до місцевої святині.

"Я вирішив боксувати, бо малим любив спорт. Спробував різні види, але тільки завдяки боксу я почуваюся здоровим фізично та психічно. Він дозволяє виплеснути емоції - хай то гнів чи радість Ти ні про що не думаєш, зосереджений лише на тренуванні, і тобі весело, бо ти - серед друзів. Ми жартуємо, розважаємось. Бокс усе це поєднує", - говорить Ніко Родрігес, житель Неаполя.

Тричі на тиждень церква ХVII століття, декорована в стилі пізнього Ренесансу та бароко відомими італійськими художниками, перетворюється на ринг. Тут займаються 60 юнаків, віком від восьми до 22 років. Їх тренують двоє полісменів.

Така співпраця ще й позитивно вплинула на взаємини поліції з місцевими мешканцями. Вони вчать хлопців зосереджуватися, дотримуватися правил, не пропускати ударів. Що знадобиться і в повсякденному житті. Допомагає їм місцевий житель Давід Маротта.

"У мене є друзі, зокрема, і у в'язниці. На жаль, коли я був підлітком, у нас не було таких центрів. Якби тоді існували подібні ініціативи, можливо, доля деяких моїх знайомих склалася б інакше", - говорить Давід Маротта, працює з молоддю.

В іншій церкві, метрів за двісті від спортивної секції, Ніко замість боксерських рукавичок береться за валторну. І виконує улюблений саундтрек із фільму "гладіатор".

На валторні хлопець грає давно, але саме заняття спортом кристалізувало його намір закінчити консерваторію і стати професійним музикантом. І на такий результат від підопічних сподівається отець Антоніо Лоффредо, настоятель церкви Санта-марія-Делла-Саніта. Це він започаткував боксерську секцію у своїй святині.

"Навчати молодих людей опиратися, бути стійкими у цих занедбаних районах, де немає майбутнього, - дуже складно. Звісно, ми не в змозі повністю убезпечити їх від негативних експериментів. Але вважаємо, що наш центр сіє у них маленькі зернятка, що згодом проростуть", - говорить отець Антоніо Лоффредо.

Головним панотець вважає стимулювати молодь тягнутися до кращого життя. У цій церкві підтримують гасло, якщо можеш встояти тут, то зможеш і будь-де.