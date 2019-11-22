22 ноября принято считать днем Матроны. Из года в год, люди передавали верование, что с этого дня зима вступает в свои права. В этот день было принято делать некоторые вещи. Другие же, наоборот, запрещались, пишет ysia.ru.

Что можно делать

В былые времена в этот день было принято делать подаяния нищим. Хозяйки накануне перебирали вещи и лишние раздавали. К разряду ненужных относили предметы гардероба, которые не надевались в течение трех лет.

Что нельзя делать

Считалось, что в этот день нельзя ссориться, принимать важные решения, игнорировать соблазны и поддаваться перепадам настроения.

Также желательно отказаться от путешествий и длительных поездок, лучше оставаться дома.

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