День Матроны: что нельзя делать 22 ноября [ Редактировать ]
22 ноября принято считать днем Матроны. Из года в год, люди передавали верование, что с этого дня зима вступает в свои права. В этот день было принято делать некоторые вещи. Другие же, наоборот, запрещались, пишет ysia.ru.
Что можно делать
В былые времена в этот день было принято делать подаяния нищим. Хозяйки накануне перебирали вещи и лишние раздавали. К разряду ненужных относили предметы гардероба, которые не надевались в течение трех лет.
Что нельзя делать
Считалось, что в этот день нельзя ссориться, принимать важные решения, игнорировать соблазны и поддаваться перепадам настроения.
Также желательно отказаться от путешествий и длительных поездок, лучше оставаться дома.
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