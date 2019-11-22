Квартирних крадіїв-гастролерів затримали на Прикарпатті [ Редактировать ]
Групу квартирних злодіїв затримали на Прикарпатті. Напередодні зловмисники пограбували дві квартири в Івано-Франківську. Відразу після злочину їх і спіймали. З автівки крадіїв поліцейські вилучили поцуплені речі та гроші.
Злочинці - з Одещини. За даними поліції, вони причетні до скоєння низки крадіжок в інших областях.
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