Групу квартирних злодіїв затримали на Прикарпатті. Напередодні зловмисники пограбували дві квартири в Івано-Франківську. Відразу після злочину їх і спіймали. З автівки крадіїв поліцейські вилучили поцуплені речі та гроші.

Злочинці - з Одещини. За даними поліції, вони причетні до скоєння низки крадіжок в інших областях.