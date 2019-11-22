Приметы и суеверия: почему нельзя спать напротив зеркала [ Редактировать ]
Множество людей верят в приметы. Также, много кто верит, что нельзя спать напротив зеркала. С этим связано множество примет и суеверий.
Почему нельзя спать напротив зеркала
Во многих религиях зеркало - это священный символ, который связывает потусторонний мир с нашим. Иногда его используют для проведения ритуалов.
Зеркало отражает как людей так и окружающий мир вокруг нас. В этом предмете отражаются все уголки вашего жилища, которые несут отрицательную энергетику в семью.
Вера в параллельные миры утверждает, что в зеркалах есть глаза, которые следят за нашими домочадцами. Согласно некоторым толкователям, при отражении одного спящего человека в зеркале, возможно появление проблем.
по теме
Почему запрещено открывать зонт в доме: приметы и суеверия
Существует множество примет связанных с зонтом
15 ноября: приметы и суеверия
В этот день православная церковь вспоминает Акиндина и Пигасия
День Матроны: что нельзя делать 22 ноября
Пятницу, 22 ноября принято считать днем Матроны
Какой праздник 22 ноября: главные приметы дня
22 ноября - 326-й день года (327-й в високосные годы) в григорианском календаре
Что категорически запрещено делать в пятницу
Многие считают, что пятница тяжелый день