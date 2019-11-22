Множество людей верят в приметы. Также, много кто верит, что нельзя спать напротив зеркала. С этим связано множество примет и суеверий.

Почему нельзя спать напротив зеркала

Во многих религиях зеркало - это священный символ, который связывает потусторонний мир с нашим. Иногда его используют для проведения ритуалов.

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Зеркало отражает как людей так и окружающий мир вокруг нас. В этом предмете отражаются все уголки вашего жилища, которые несут отрицательную энергетику в семью.

Вера в параллельные миры утверждает, что в зеркалах есть глаза, которые следят за нашими домочадцами. Согласно некоторым толкователям, при отражении одного спящего человека в зеркале, возможно появление проблем.