Лунный гороскоп на 23-24 ноября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
На выходных, 23 и 24 ноября, будет благоприятный период для многих знаков зодиака. Есть большая вероятность, что в этот день сбудутся все ваши желания и осуществятся все планы. Кроме того, астрологи отмечают, что близким в этот период нужна будет ваша помощь.
Именно в этот период появляется хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее упущенное из вида.
Полезно общение с представителями старшего поколения, позволяющее набраться житейской мудрости.
Также читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2019.
по теме
Лунный календарь на 22 ноября: что категорически нельзя делать
В пятницу, 22 ноября, наступит спокойный день
Лунный гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака
В пятницу, 22 ноября, Луна будет пребывать в знаке Весы
Лунный календарь на 21 ноября: что категорически нельзя делать
В четверг, 21 ноября, будет один из самых неблагоприятных дней
Лунный гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака
В четверг, 21 ноября, Луна будет пребывать в знаке Дева
Лунный гороскоп на 20 ноября для всех знаков зодиака
В среду, 20 ноября, будет благоприятный период для многих знаков зодиака