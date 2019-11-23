На выходных, 23 и 24 ноября, будет благоприятный период для многих знаков зодиака. Есть большая вероятность, что в этот день сбудутся все ваши желания и осуществятся все планы. Кроме того, астрологи отмечают, что близким в этот период нужна будет ваша помощь.

Именно в этот период появляется хорошая возможность взглянуть на все совершенно с другой точки зрения и обнаружить нечто, ранее упущенное из вида.

Полезно общение с представителями старшего поколения, позволяющее набраться житейской мудрости.

Также читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2019.