Американець винайшов стакани з гарбузу для кави [ Редактировать ]
Стакани для кави з гарбуза - виготовляє американський винахідник. Каже, із цього матеріалу люди робили посуд ще сотні років тому у різних культурах.
Це надихнуло його запропонувати альтернативу пластику, який засмічує довкілля. Посуд із рослинної сировини, каже науковець, можна використовувати до шести разів, відходи розкладаються швидко, їх не треба переробляти.
Науковці вже уклали договір із місцевою фермою, яка вирощує гарбузи для виготовлення екологічної продукції
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