Біг - проти сміття. Ранкові пробіжки харків'янин Сергій Пескорник поєднує зі збором непотребу. У світі такий спосіб прибирання називають плоггінгом. Він стає популярним і в Україні. У Харкові разом з Сергієм на плоггінг збираються вже до пів сотні містян. А щоб привернути увагу до проблем екології, Сергій навіть осилив ультрамарафон - пробіг з Харкова аж до Полтави.

Сергій дістає заготовлені заздалегідь рукавички й вирушає на ранкову пробіжку.

"Обычно я прибегаю уже заряженный, полностью, такой пояс специальный крутой есть. Куда влазит перчатки, по нескольку пакетов. взял пакет - и в бой".

Біжить, та щоразу нахиляється по розкидане лісом сміття.

"В основном пластиковые стаканчики, стаканчики из-под кофе. Горячительные напитки, ну и конечно же, наши любимые влажные салфетки. Которые, в принципе, вообще не разлагаются".

Менше ніж за півгодини Сергій назбирав два пакети непотребу. Каже, буває, й більше.

"Рекорд был за месяц 164 кг я собрал".

Займатися плоггінгом - саме так називається такий спосіб прибирання, Сергій почав два роки тому.

"Мне друзья показали ролик, где вроде в Италии, если не ошибаюсь, просто ребята бегут по лесу и собирают мусор. По началу мне показалось это смешным и непонятным. одна из пробежек меня заставила задуматься, что я бегу, а вместо травы, цветов и всего остального бумага, пластик. Вот. И я решил, что каждая моя тренировка, которая не будет связана с тренировочным планом, будет плоггингом".

В середньому за місяць Сергій назбирує до вісімдесяти кілограмів сміття. Фотографує і показує свої тренування в соцмережах. На заклик - долучитися до плоггінгу - відгукнулися й інші харків'яни. Зустрічалися двічі. У лісопарку зібрали півтонни сміття.

"Это был просто пост, даже небольшое количество там было лайков, и я не знаю даже, как меня это заинтересовало, я просто пошел и я увидел, насколько круто, я снял видео тоже. Люди посмотрели, и постоянно спрашивают - можно, как, когда", - говорить Дмитро Рубан, харків'янин.

Дивлячись на повсюдне засилля сміття, Сергій агітує - відмовлятися від пластику. Цьогоріч - дві львівські школи погодилися обійтися на святах без повітряних кульок. А от в цьому харківському барі, замість пластикових трубочок тепер очеретяні.

"Вот эта трубочка, она с натурального камыша, т.е. она разлагается. Все нормально".

"Для нас в финансовом плане это невыгодно. Чтобы вы понимали, пачка, в которой 500 штук, пластиковых трубочек, стоит 36 грн, а с камыша - 190, и там их 250 штук. для меня главное, что я делаю вот шаги правильные в этом направлении. Вот я начинаю с себя", - говорить Юлія Кононенко, власниця бару.

Щоб привернути увагу до проблем екології Сергій пробіг ультрамарафон. Подолав дистанцію в 150 кілометрів. Від Харкова до Полтави пробіг за 14 годин 50 хвилин. Далі, у планах екологічні плоггінг-корпоративи. І охочі побігати і поприбирати всім офісом вже є.