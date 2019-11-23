В пятницу, 22 ноября, в Полтавской области во время движения дотла сгорела фура. Об этом сообщает ГУНП в Полтавской области.

"Сегодня, около 9 часов, на автодороге" Киев-Харьков "в Великобагачанском районе сгорел грузовой автомобиль МАН", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло во время движения. Водитель, житель Винницкой, 1989 года рождения, не пострадал. Пожар был локализован сотрудниками ГСЧС.

Ранее сообщалось, что во Львове на остановке вспыхнул троллейбус, а также в центре Днепра загорелся трамвай.