Под Полтавой во время движения фура сгорела дотла [ Редактировать ]
В пятницу, 22 ноября, в Полтавской области во время движения дотла сгорела фура. Об этом сообщает ГУНП в Полтавской области.
"Сегодня, около 9 часов, на автодороге" Киев-Харьков "в Великобагачанском районе сгорел грузовой автомобиль МАН", - говорится в сообщении.
Возгорание произошло во время движения. Водитель, житель Винницкой, 1989 года рождения, не пострадал. Пожар был локализован сотрудниками ГСЧС.
Ранее сообщалось, что во Львове на остановке вспыхнул троллейбус, а также в центре Днепра загорелся трамвай.
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