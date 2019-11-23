Китай отправил в космос два спутника [ Редактировать ]
В субботу, 23 ноября, Китай отправил в космос два спутника системы BeiDou (BDS). Об этом сообщает Xinhua.
"Китай отправил два космических спутника навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) в космос в 8:55 утра со спутникового центра запуска спутников Xichang на юго-западе провинции Сычуань в Китае", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спутники прикрепили к ракете-носителю, и они вышли на запланированные орбиты.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили опасные астероиды.
по теме
Сотрудники Google вышли на протест
В Сан-Франциско у офиса компании Google собрались около 200 сотрудников
Ученые обнаружили опасные астероиды
Ученые нашли два новых опасных астероида за последние три месяца
Пенсионерка 50 лет незаконно водила авто
В Италии пенсионерка около 50 лет управляла авто без водительских прав
Пенсионер ограбил банк из-за жены
В США мужчина ограбил банк и оставил кассиру записку с надписью
На Земле зафиксировали самый мощный в истории всплеск
Ученые обнаружили в космосе самый мощный в истории наблюдений гамма-всплеск