В субботу, 23 ноября, Китай отправил в космос два спутника системы BeiDou (BDS). Об этом сообщает Xinhua.

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"Китай отправил два космических спутника навигационной спутниковой системы BeiDou (BDS) в космос в 8:55 утра со спутникового центра запуска спутников Xichang на юго-западе провинции Сычуань в Китае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутники прикрепили к ракете-носителю, и они вышли на запланированные орбиты.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили опасные астероиды.