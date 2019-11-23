В воскресенье, 24 ноября, наступит благоприятный период для многих знаков зодиака. В этот день улучшатся отношения с друзьями и родственниками, а вдохновение не будет вас покидать на протяжении всего дня. Астрологи назвали три знака зодиака, которым звезды помогут в этот день.

Стрелец

Представителям этого знака зодиака нужно будет больше времени уделять родственникам, они будут нуждаться в вашей поддержке. Кроме того, рекомендуется быть более добрым к окружающим.

Козерог

День будет приятным во всех отношениях, может стать даже незабываемым, если возьмете инициативу в свои руки. Вам придется заняться настроением и душевным спокойствием близкого человека.

Овен

Вам захочется помочь одному человеку. Это благородный порыв, однако следите, чтобы в процессе вас не сделали ответственным за чужие проблемы.

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