Заплатили три мільйони і залишилися без електрики. Кілька десятків людей на Київщині постраждали віж житлово-комунальної афери. Засновники садівничого кооперативу зібрали з них гроші - і втекли.

Чи шукає шахрая поліція? І яка доля вкрадених грошей? Дізнавався Богдан Вербицький.

"Це ви сонячні панелі поставили? - Ну да. Когда закончилось строительство дома, мне вот тоже люди рассказывали, что солнечные панели мой вопрос "закроют". Но когда я начал их использовать, оказалось что вопрос не закрытый", - показує нам свій будинок Дмитро Мухін. Каже - побудувати його було мрією, однак остаточно реалізувати її до кінця - не вдалося.

Дмитро Мухін, в.о. уповноваженої особи обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Ладний".

"На данный момент, сегодня у нас солнечная погода, и солнце и панели работают, свет пока есть. Но проблема вся в том, что этого света хватает только на освещение. На какие-то другие вещи, как обогрев дома - нет", - говорить

І таких, як Євген, у садівничому кооперативі під Києвом кілька десятків. Люди кажуть: електроенергія в будинках і сучасне LED-освітлення вулиці мали стати реальністю, але й досі є фантастикою. Адже гроші, які власники ділянок сплатили за кіловати та електрифікацію, вкрали засновники кооперативу.

"Були періодично збори коштів. Спочатку там ну якісь незначні суми. От останній рік голова кооперативу сказала, що вже процес наближається "до фінішу". Почала збирати значні суми. Близько 50-60 тисяч гривень. 100 тисяч - найближча сума, яку мали здати люди на стовпи", - розповідає Катерина Легейда, член обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Ладний".

Утім, ні очікуваної електрифікації, ні навіть стовпів не з'явилося. Тож люди почали вимагати фінансових звітів.

"Коли ми просили показати нам довідки по рахункам, які є у нас - ну, рух по кооперативу, - то вона надавала довідки, але вони були без мокрих печаток. По телефону було сказано, що ці гроші в неї вкрали, оскільки вона їх перевела у готівку. На яких підставах, було знято гроші з рахунку кооперативів, - невідомо", - розповідає Катерина Легейда, член обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Ладний".

Це кадри телефонної розмови із засновницею кооперативу. Жінка переконує: справжня жертва - вона! Адже гроші, які вона зняла з рахунку й перевела у валюту, вкрав... циганський барон!

"Навіщо ви зняли з рахунків? Навіщо ви це робили? Чому ви ні з ким не порадилися? - Саша, я не знаю, откуда это идет. Мы не понимали. Ты не представляешь, мы ходили к гадалкам, хотели вот разобраться вообще во всем, ну вот все к нему ведет. Все. Он вообще по статусу "циганский барон". - Якщо вас обікрали? Чого не була подана заява в поліцію? - Мы объясняли, нам сказали, что "не спешите с заявлением". То толку от этого, понимаешь?"

А от власники ділянок так не вважають і до правоохоронців звернулися. Наразі триває слідство.

"Розшукуємо і встановлюємо цю особу, який взяв у членів кооператива гроші, - а це кілька мільйони гривень, якщо взяти так на загал. У нас є 32 чоловіки, які звернулися до нас з відповідними заявами. Наразі у нас інформація є, що вона знаходиться на території України", - повідомив Микола Жукович, начальник відділу комунікації ГУНП у Київській області.

Утім, затримати її поки що не вдалося. А отже, кошти повернути людям неможливо, - переконують юристи.

"Якщо когось підозрюють в тому, що він скоїв злочин, і правоохоронці знаходять гроші, вони через суд зможуть накласти арешт на ці гроші. Але до того моменту, як не буле вироку, і людина буде визнана, що скоїла злочин, - ті люди, які вважають себе потерпілими - вони гроші отримати назад не зможуть", - зазначив Михайло Ілляшев, керуючий партнер юридичної фірми "Ілляшев та партнери".

Тож ошуканим власникам ділянок залишається лише чекати на результати розслідування.