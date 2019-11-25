В Італії через дощі обвалився міст [ Редактировать ]
На півночі Італії неподалік міста Турин обвалився автомобільний міст. Минулося без жертв. Причиною інциденту став зсув ґрунту на пагорбі. У регіоні тривалий час ішли рясні дощі. На місці події працюють рятувальники.
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