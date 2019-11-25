Пассажирский автобус упал в пропасть [ Редактировать ]
Фото: ptzgovorit.ru
В Перу автобус упал в ущелье. 10 человек погибли. Об этом сообщает CGTN.
Авария произошла в районе центрального департамента Уануко. 20 человек получили ранения.
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"Похоже, что автобус сорвался с дороги в ущелье примерно в 500 метрах от Карпского тоннеля, следовавшего из Уанкайо в Жунине в Пукальпу на северо-востоке Укаяли", - говорится в сообщении.
Автобус упал в ущелье, глубиной 200 метров.
Ранее сообщалось о том, что в Перу автобус упал в пропасть.
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