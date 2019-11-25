В Перу автобус упал в ущелье. 10 человек погибли. Об этом сообщает CGTN.

Авария произошла в районе центрального департамента Уануко. 20 человек получили ранения.

Читайте также В Испании разбился самолет, есть жертвы

"Похоже, что автобус сорвался с дороги в ущелье примерно в 500 метрах от Карпского тоннеля, следовавшего из Уанкайо в Жунине в Пукальпу на северо-востоке Укаяли", - говорится в сообщении.

Автобус упал в ущелье, глубиной 200 метров.

Ранее сообщалось о том, что в Перу автобус упал в пропасть.