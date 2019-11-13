Автобус упал в пропасть: трагедия забрала десятки жертв [ Редактировать ]
Автобус рухнул в пропасть / Фото: скриншот
В Перу автобус упал в пропасть, он направлялся в город Трухильо. В результате трагедии погибло 29 человек. Об этом сообщает Синьхуа.
Автобус упал с высоты 300 метров, пострадало 25 человек. Предполагается, что авария произошла из-за сильного тумана.
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На автомобильных трассах Перу, проходящих на высоте 2-3 тысяч метров над уровнем моря, часто происходят ДТП из-за рельефных особенностей Анд.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве подожгли пассажирский автобус.
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