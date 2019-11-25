Саудівські вівці зазнали аварії біля берегів Румунії [ Редактировать ]
Поблизу узбережжя Румунії перекинулося судно з вівцями. Воно прямувало до Саудівської Аравії. На борту було 22 члени екіпажу - усі громадяни Сирії - їх врятували.
А от з понад 14 тисяч тварин витягти з води вдалося лише три десятки. Рятувальники запевнили: уцілілих овець і далі шукатимуть. Що спричинило аварію з'ясовують.
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