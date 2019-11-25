В Ізраїлі запропонували усунути Беньяміна Нетаньяху від керівництва партії "Лікуд" та обрати нового лідера. Таке заявив однопартієць чинного прем'єра - Гідеон Саар.

Це стало першою офіційною спробою змістити Нетаньяху після того, як минулого тижня генпрокурор Ізраїлю висунув проти нього звинувачення в корупції.

Чинному главі уряду закидають шахрайство, хабарництво та зловживання довірою. Поки не відомо, скільки з депутатів партійної фракції можуть підтримати заклик до праймеріз.