Беньяміна Нетаньяху закликали усунути від керівництва партії "Лікуд" [ Редактировать ]
В Ізраїлі запропонували усунути Беньяміна Нетаньяху від керівництва партії "Лікуд" та обрати нового лідера. Таке заявив однопартієць чинного прем'єра - Гідеон Саар.
Це стало першою офіційною спробою змістити Нетаньяху після того, як минулого тижня генпрокурор Ізраїлю висунув проти нього звинувачення в корупції.
Чинному главі уряду закидають шахрайство, хабарництво та зловживання довірою. Поки не відомо, скільки з депутатів партійної фракції можуть підтримати заклик до праймеріз.
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